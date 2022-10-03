Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий матчдей у Бундеслізі вийшов яскравим та щедрим на події. Погром Баєра, сенсаційна поразка Боруссії Дортмунд та інші підсумки.

Результати туру

То в кого глибша криза?

Перший тур після міжнародної паузи розпочався у Мюнхені, де зустрілися дві кризові команди. І якщо криза Баварії має скоріше тимчасовий характер, то ось проблеми Баєра поглиблюються кожен поєдинок.

Нойєр — Павар, Упамекано (Мазрауї, 81), де Лігт, Девіс — Забітцер (Горецка, 65), Кімміх, Мюллер — Мане (Гнабрі, 65), Сане (Шупо-Мотінг, 74), Мусіала

Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Інкапіе, 46) — Фрімпонг (Арангіс, 46), Демірбай, Андріх — Хадсон-Одої (Адлі, 61), Шик (Азмун, 61), Діабі (Гложек, 74)

Херардо Сеоане блискуче розпочав свою пригоду у Леверкузені, проте зараз щось йде не так. Деколи складається певне враження, що команда та тренерський штаб – це абсолютно різні механізми, котрі функціонують окремо один від одного. Коли стається щось подібне, то це сигнал до зміни коуча. Шкода, бо минулосезонний Баєр виглядав дійсно круто і кортить дату наставнику шанс.

Проте варто поглянути на пасивність гравців на Альянц Арені й усі питання починають зникати. Коли є необхідна синергія із роздягальнею такі речі не мають місця.

Ось так "фармацевти" діють у позиційній обороні. Коссуну та Та тримають мініатюрного Мане, Тапсоба та Демірбай дають пройти передачі між лініями у штрафний майданчик на Сане та дозволяють йому вразити ціль майже без супротиву.

А ось тут Коссуну (з білим напульсником на зап'ясті) купляється на простіший фінт від Садіо, створюючи сенегальцю максимально курортні умови для взяття воріт.

До речі, винен у цьому епізоді не лише івуарієць, а й Лукас Градецкі. Я не впізнаю голкіпера збірної Фінляндії. Так, він ніколи не мав статус гравця для супер-клубів, проте це все одно воротар високого європейського рівня, який роками тримав стабільно солідний рівень у Айнтрахті та Баєрі. Помилки траплялися, але у цьому ремеслі вони присутні в кожного.

Та коли це відбувається систематично, то потрібно щось робити. Подібні фейли, як у іграх проти Брюгге або Герти просто недопустимі. Можливо, найняти гравцеві персонального психолога, котрий би допоміг йому віднайти в першу чергу ментальну форму. Для цієї позиції це особливо важливо.

Найжахливіше те, що достойної заміни в фіна немає. Луньов ще більш посередній кіпер, а далі лише молоді та нестабільні..ой, перспективні. Привіт, Рольфес. Саме Сімон в більшій мірі причасний до подібних кадрових проблем. Одним Гадсоном-Одої бути ситим не вийде.

А Баварія. Всім би таку кризу.

Дортмунд у своєму репертуарі

Є декілька категорій ситуацій, коли Боруссія неодмінно втрачає очки – виїзди на Альянц Арену, Дер Классікери в цілому, виїзні матчі після єврокубкових поєдинків та після міжнародної паузи. Останній пункт – наша зупиночка.

Швабе — Шміц (Мартель, 83), Кіліан, Гюберс, Гектор — Любічич, Скірі — Майна (Шиндлер, 71), Дуда (Адамян, 61), Кайнц (Хусейнбашич, 70) — Тіггес (Діц, 61)

Маєр — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 77) — Беллінгем, Озджан (Мукоко, 71) — Адеємі (Азар, 61), Брандт, Мален (Джан, 77) — Модест

Травми продовжують систематично косити гравців Дортмунда, проте навіть враховуючи кадрові проблеми команда здатна конвертувати якість складу у позитивний рахунок на табло за наявності того ж Малена чи Брандта на полі у матчах із суперниками рівня Кельна. Кельна, який можна назвати міцним середняком Бундесліги, та з доволі посереднім складом.

"Козлики" програли супернику перший тайм за грою та кількістю моментів, але "джмелі" не реалізували декілька відмінних можливостей – двічі антигероєм ставав Доні Мален, який з вигідних позицій гатив по горобцях, а де гравцям Боруссії вдавалося довести справу до удару – виручав Швабе. Як голкіпер врятував ворота після потужного пострілу з підбору та ще й з лету Каріма Адеємі?!

В господарів можна було згадати лише невдале рішення Флоріана Кайнца, який після відскоку м'яча від спини Меньє не наважився завдати удар, а замість цього хитнув гравця у чорно-жовтій футболці та пробив в лічених метрах біля дальнього кута.

Втім, забити таки вдалося зусиллями Юліана Брандта, який відгукнувся на сольний прохід Беллінгема та технічно й холоднокровно розібрався з воротарем.

Тренер Дортмунда наголосив на конференції після матчу, що просив команду добре увійти у другий тайм. Що ж, майже вдалося.

За десять стартових хвилин Кельн вже вів у рахунку. У першому випадку винен як Ніклас Зюле, що не завадив прострілу Лінтона Майна, що Геррейру. Головна провина все ж лежить на Рафі, бо португалець акцентовано подивився в бік автора взяття воріт Кайнца, а потім просто сконцентрував увагу на м'ячеві, дозволивши супернику забігти собі за спину. Чудово.

На кутовому, з якого було забито другий голясо, Брандт не зумів виграти верхову боротьбу в Штеффена Тіггеса. Ви ж пам'ятаєте Тіггеса у футболці Дортмунда декілька крайніх сезонів?! Якщо ні, то німець чітко відповів кожному глядачеві. Знову екс-гравець команди вражає її ворота у важливий момент. Блискуче.

А що ж у зворотному боці? Антоні Модест запам'ятався лише обіймашками зі своїм минулим наставником Штеффеном Баумгартом, а окрім цього став найгіршим гравцем матчу. Окрім цього, француз піддався справжній обструкції з боку місцевих вболівальників, а його колишні партнери не церемонилися з Тоні, даючи форварду по ногах. Десь у Манчестері засумував Роналду, який був дуже близьким до Боруссії. Якби вона не підписала Модеста, а зачекала б ще тиждень – португалець прямо зараз міг би штампувати голи у смугастій футболці. Ще декілька подібних перформансів і вболівальники Дортмунда почнуть задавати неприємні питання керівництву клуба.

Кельн забив ще раз розкішним ударом, а гості зуміли лише скоротити відставання після вдалого виходу на заміну вихованця Роте, що рикошетом від ноги Бенно Шміца вразив дальній кут воріт. Шміц, до речі, відмічається автоголом у другому турі поспіль.

Рурці переграли опонентів за очікуваними голами та кількістю моментів, проте кому потрібна ця статистика. Баварія порівнялася за очками, а попереду очна битва і я абсолютно не впевнений, що з подібними кадровими втратами та настроєм Боруссія навіть на рідному полі зуміє нарешті перервати негативну серію із мюнхенцями у чемпіонаті.

Шокуючий холодний душ для гладбахської Боруссії

Оце так матч подарував вечірній суботній слот у Бундеслізі. Цьогосезонний Вердер, звісно, дуже симпатичний, проте очікувати розгром міцного Гладбаха було щось за межами реальності.

Павленка — Штарк, Велькович, Фрідль (Шмідт, 85) — Вайзер, Шмід (Стаге, 72), Гросс (Біттенкур, 77), Груєв (Рапп, 77), Юнг — Фюллькруг, Дукш (Берк, 72)

Зоммер — Скалі (Лайнер, 77), Фрідріх, Ельведі, Бенсебаїні (Нец, 88) — Вайгль, Коне (Райц, 88), Хофманн, Крамер (Нгуму, 83), Штіндль (Геррманн, 77) — Тюрам

Колектив Фарке виглядає солідно на старті цієї кампанії. Це не та команда Адді Гюттера, що отримувала ледь не від кожного суперника, а деколи взагалі поступалася з катастрофічними рахунками. Втім, якщо ти хочеш зачепитися за місце у четвірці, то варто не допускати подібних провалів. Проте холодний душ ще нікому як правило не заважав.

Краще відчути його зараз, ніж у найбільш відповідальний момент.

Вердер просто декласував Боруссію у таймі номер один. Вже через чверть-години гри "жеребці" летелі 0:3!

Запалювала зв'язка форвардів бременців – Ніклас Фюллькруг та Марвін Дукш. Перший завдяки своєму дуплету увірвався на перше місце гонки бомбардирів. Його персональний рекорд у Бундеслізі 1 – 14 голів за Ганновер у сезоні-2017/18. Прямо зараз нападник забив половину з цієї кількості м'ячів. Цікаво, скільки настріляє у підсумку. Минулого сезону у Бундеслізі 2 було 19.

Історію його напарника Дукша ми розповідали в одному з попередніх оглядів туру. Марвін довгий час не міг вразити ворота, та ще й не забив пенальті з Аугсбургом на останніх хвилинах матчу, через що "музиканти" програли "фуггерам", проте нарешті зробив це.

Окрім того, здорово розібрався корпусом із захисником та відкотив Фюллькругу у епізоді з черговим голом гостей. Бідний Ян Зоммер лише сумно споглядав у далечінь та намагався якось завести партнерів, котрі, як Бенсебаїні, ще й вражали власні ворота, та дарма.

Другий тайм Боруссія провела дещо цікавіше, проте було за пізно. Респект для Оле Вернера та його завзятим хлопцям.

Коротко про інші матчі туру:

- Уніон з першою поразкою у сезоні. Берлінці поступилися Айнтрахту на виїзді (0:2). У першому таймі справу було зроблено, коли дебютним голом у домашньому матчі у Франкфурті відмітився Маріо Гьотце, а другу цеглинку доклав Коло Муані. Рандал, якого я традиційно хвалю у матеріалах, ще й другу жовту отримав на 68 хвилині, проте це не допомогло гостям зачепитися хоча б за нічию. Зате команда Урса Фішера зберегла перше місце.

- Вольфсбург дотиснув Штутгарт вдома (3:2). "Вовки" пропустили першими від Гірассі, далі вийшли вперед, потім знову отримали подаруночок від Мавропаноса, проте на останніх хвилинах Яннік Герхардт вколотив м'яча в сітку після скидки головою від Маттіаса Сванберга.

- Лейпциг дещо підправив психологію перед ключовими битвами з Селтіком у ЛЧ. Під гарячу руку потрапив Бохум (4:0). Особливо щось говорити про матч не варто. Рурці зараз настільки безнадійні, що їм не допомогла навіть зміна тренера та нестабільний стан самого РБ. Героями зустрічі стали Тімо Вернер (дубль) та Крістофер Нкунку (дубль), котрий скоро розпочне свою пригоду з Челсі. Француз ще й пенальті не забив.

- Фрайбург переграв Майнц у Шварцвальді (2:1). Господарі забили двічі у першому таймі, а гості зуміли лише скоротити відставання у таймі другому.

- Герта та Гоффенгайм зіграли внічию (1:1). На точний постріл ювіляра Крамаріча своїм взяттям воріт відповів Лукебакіо.

- Шальке поступився Аугсбургу у яскравому поєдинку (2:3). Героєм зустрічі став Ермедін Деміровіч, який оформив дубль майже к середині першого тайму. "Кнаппен" вдалося зрівняти рахунок у певний момент, проте Андре Хан забив третій перед фінальною десятихвилинкою. Головні емоції почалися після фінального свистка. Голкіпер "фуггерів" Рафал Гікєвіч зціпився з форвардом господарів Сімоном Теродде, який налетів на поляка через те, що той демонстрував образливі жести на адресу місцевих вболівальників. Характер та поведінка в РГ й правда не солодка, проте за словами баварців в нього влучили запальничкою по ходу цього поєдинку, отже якщо це правда, то подібні речі можна зрозуміти.

Цікаві факти

- Садіо Мане забив свій перший гол на Альянц Арені у складі Баварії.

- Мусса Діабі зіграв свій 100-ий матч у Бундеслізі.

- Шеральдо Бекер досяг максимальної швидкості сезону в 22,37 миль/год (36 км/год), обійшовши Альфонсо Девіса з мюнхенської Баварії, як найшвидшого гравця ліги цього сезону.

- Коло Муані з Айнтрахта, що віддав п'яту результативну передачу в сезоні, вийшов на вершину рейтингу результативних передач Бундесліги.

- Омар Мармош вперше забив за Вольфсбург у Бундеслізі.

- Штутгарт не зумів перемогти у жодному з восьми турів цього сезону, що є новим антирекордом команди.

- Штеффен Баумгарт з шостої спроби (Падерборн, Кельн) здобув перемогу у матчі з Боруссією Дортмунд.

- Джуд Беллінгем вперше надів на себе капітанську пов'язку у складі дортмундської команди.

- Лейпциг виграв усі 8 поєдинків проти Бохума.

- Рурці ж заробили антирекордні шість пенальті у власні ворота у стартових турах.

- Домінік Кор провів 50-ий поєдинок за Майнц.

- Даніель-Кофі К'єре відмітився дебютним голом за Фрайбург.

- Вердер ніколи не забивав три голи протягом перших 13 хвилин матчу Бундесліги.

- Маркус Тюрам є найкращим бомбардиром Гладбаха цього сезону з чотирма голами.

- Герта надалі не може перемогти вдома цього сезону.

- Андрей Крамаріч зіграв 200-ий поєдинок у Бундеслізі один.

- Ермедін Деміровіч оформив свій перший дубль у Бундеслізі один.

- Аугсбург вперше йшов на перерву виграючи у рахунку цього сезону.

Найкращий гол 8-го туру:

Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт)

Макс Арнольд (Вольфсбург)

Міхаель Грегоріч (Фрайбург)

Деян Любічич (Кельн)

Найкращий тренер 8-го туру:

Юліан Нагельсманн (Баварія) – розгром Баєра (4:0)

Олівер Гласнер (Айнтрахт) – важлива перемога у матчі з Уніоном (2:0)

Штеффен Баумгарт (Кельн) – вікторія у поєдинку проти Дортмунда (3:2)

Марко Розе (Лейпциг) – розгром Бохума (4:0)

Оле Вернер (Вердер) – декласація Гладбаха (5:1)

Найкращий гравець 8-го туру:

Джамал Мусіала (Баварія) — 1+2 у матчі з Баєром (4:0)

Флоріан Кайнц (Кельн) — 1+1 у матчі з Дортмундом (3:2)

Тімо Вернер (Лейпциг) — дубль у поєдинку проти Бохума (4:0)

Зв'язка Нікласа Фюллькруга та Марвіна Дукша (Вердер) — 2+1 та 1+1 відповідно (5:1, Менхенгладбах)

Ермедін Деміровіч (Аугсбург) — переможний дубль у ворота Шальке (3:2)

Символічна збірна 8-го туру:

Трапп (Айнтрахт) — Павар (Баварія), Кабак (Гоффенгайм), Н'Діка (Айнтрахт), Отавіо (Вольфсбург) — Дукш (Вердер), Мусіала (Баварія), Кайнц (Кельн), Вернер (Лейпциг) — Фюллькруг (Вердер), Деміровіч (Аугсбург)

Таблиця після 8-го туру:

Розклад 9-го туру: