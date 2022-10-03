Україна

Кіпер криворізького клубу поділився думками після матчу УПЛ.

Воротар Кривбасу Богдан Сарнавський поділився думками щодо матчу 5 туру VBET Ліги проти луганської Зорі — 2:2.

"Довго не могли забити, й це трохи заважало психологічно усій команді. Слава Богу, пішло діло. Вітаю із першим голом в чемпіонаті Льоху Хобленка, з дебютним за Кривбас Назіка Волошина. Я за них дуже радий. Вони це заслужили своєю старанністю на тренуваннях.

Уся команда заслуговує у цьому матчі на позитивний результат. Боженька нас нагородив, адже ми два тижні терпіли на тренуваннях, готувались. Ми – одна команда. Будемо працювати та намагатись перемагати у наступних матчах", — цитує Сарнавського офіційний сайт Кривбасу.

На відмінну від Сарнавського, коуч луганців Ван Леувен вважає, що Зоря повинна була вигравати у Кривбаса.