Італія

Захисник Мілана вибув на тривалий час.

В матчі проти Емполі в Серії А захисник Мілана Давіде Калабрія отримав травму та був змушений покинути поле на носилках. До речі, поєдинок закінчився перемогою "россонері" з рахунком — 3:1.

За інформацією Sky Italia, 25-річний футболіст уже не вийде на поле у 2022 році. У нього діагностували тяжку травму підколінного сухожилля. Очікується, що лікування займе 3 місяці.

В цьому сезоні Калабрія провів дев'ять матчів і зробив дві результативні передачі.

Емполі — Мілан 1:3 Відео голів та огляд матчу.