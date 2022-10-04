Україна

Хорватський фахівець розповів про ситуацію із іноземними гравцями у донецькому клубі.

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна прокоментував відхід легіонерів після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

"У нас було 14 іноземців, ринкова вартість яких становила від 150 до 200 млн євро. Їм дозволили піти в оренду без заморожування їхніх контрактів.

Соломон і Тете мали півтора роки контракту, вони перейшли у Фулгем і Ліон. Коли вони повернуться, у них залишиться лише шість місяців угоди з нами. Це не прийнятно.

Усі казали, що збираються допомогти нам, що їм не потрібні наші гравці безкоштовно. Однак, є клуби, які скористалися нашою ситуацією. Нічого не відбувається просто так, воно повернеться до вас.

Можливо, ми втратили певну ідентичність, але Мудрик краще за всіх бразильців, які пішли. Лише один іноземець, Лассіна Траоре, вирішив залишитися. Я розмовляв з його матір'ю, і вона сказала йому: "Ти маєш бути з Шахтарем у цей скрутний час". Він заслуговує на все моє захоплення і повагу", — наводить слова Срни Marca.

Раніше повідомлялося, що Шахтар судитиметься з ФІФА за компенсацію 50 млн євро.