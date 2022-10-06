Останнім часом форвард демонструє хорошу результативність — не лише у футболці "гірників".
ДАНИЛО СІКАН, ШАХТАР
06 жовтня 2022, 16:55
Компанія EA Sports у своєму твіттері опублікувала команду тижня для ігрового симулятора FIFA 23.
До кращих потрапив український форвард "гірників" Данило Сікан, який отримав рейтинг — 75. При цьому у звичайній картці гравця його рейтинг — 65.
Раніше Сікана було визнано найкращим гравцем п'ятого туру УПЛ. У матчі проти харківського Металіста (6:1) він оформив хет-трик.
Крім цього, Сікан блиснув у матчі плей-офф відбору молодіжного Євро-2023, оформивши хет-трик у матчі збірної України проти Словаччини (3:0).