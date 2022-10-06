Україна

Останнім часом форвард демонструє хорошу результативність — не лише у футболці "гірників".

Компанія EA Sports у своєму твіттері опублікувала команду тижня для ігрового симулятора FIFA 23.

До кращих потрапив український форвард "гірників" Данило Сікан, який отримав рейтинг — 75. При цьому у звичайній картці гравця його рейтинг — 65.

Раніше Сікана було визнано найкращим гравцем п'ятого туру УПЛ. У матчі проти харківського Металіста (6:1) він оформив хет-трик.

Крім цього, Сікан блиснув у матчі плей-офф відбору молодіжного Євро-2023, оформивши хет-трик у матчі збірної України проти Словаччини (3:0).