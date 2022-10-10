Україна

"Гірники" прокоментували трагічні події ранку понеділка.

Зранку 10 жовтня українські міста потрапили під масштабні удари росії. За повідомленнями Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, агресором на нашу Батьківщину було випущено 75 ракет, 41 з них знешкодили сили української ППО.

Жахливі події у своєму Інстаграмі вже прокоментував донецький Шахтар.

"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!" — підсумували "гірники".



Також російські удари по Україні прокоментував півзахисник збірної України Олександр Зінченко.