"Гірники" прокоментували трагічні події ранку понеділка.
Наслідки російського теракту, телеграм-канал Президента України
10 жовтня 2022, 14:34
Зранку 10 жовтня українські міста потрапили під масштабні удари росії. За повідомленнями Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, агресором на нашу Батьківщину було випущено 75 ракет, 41 з них знешкодили сили української ППО.
Жахливі події у своєму Інстаграмі вже прокоментував донецький Шахтар.
"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!" — підсумували "гірники".
Також російські удари по Україні прокоментував півзахисник збірної України Олександр Зінченко.