Зранку 10 жовтня українські міста потрапили під масштабні удари росії. За повідомленнями Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, агресором на нашу Батьківщину було випущено 75 ракет, 41 з них знешкодили сили української ППО.

Жахливі події у своєму Інстаграмі вже прокоментував донецький Шахтар.

"Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно!" — підсумували "гірники".


Також російські удари по Україні прокоментував півзахисник збірної України Олександр Зінченко.