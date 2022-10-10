Україна

Гравець збірної України прокоментував чергові російські теракти.

Зранку понеділка Україна потрапила під серію ударів російського агресора. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, агресором було випущено вже 75 ракет, 41 з яких знешкодило наше ППО.

Від вибухів постраждали Київ, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Дніпро, Харків, Кременчук та інші міста нашої прекрасної держави.

Чергові злочини росіян прокоментував гравець національної збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко.

"Дитячий майданчик в Україні цього ранку. Тільки один меседж від мене для всього світу: тримайтеся подалі від країни-терориста!"

Також Олександр запостив відео зі співом людей у київському метро. "Рідненька, тримайся", - написав Зінченко.