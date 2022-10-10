Україна

Олександр Каплієнко поділився враженнями від матчу проти Вереса.

Захисник харківського Металіста Олександр Каплієнко прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти Вереса (2:1), у якому він відзначився голом.

"Гол вийшов гарний. Пройшов навіс з правого флангу, далі стався відскок, але м'яч підхопив Єгор Демченко. Він вже побачив мене в ударній позиції та зручно віддав передачу. У мене було відчуття вчора. Я лягав спати й перед сном подумав: "завтра заб'ю".

Ми знаємо, що Харкову та його жителям зараз дуже важко. Те, що там відбувається — це неймовірне жахіття. Ми грали для них, щоб вони бодай трішки відчули нашу підтримку, могли відволіктися від важкої буденності на пару годин", - наводить слова Каплієнка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Металіст.