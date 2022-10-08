Україна

Коментар хавбека "жовто-синіх".

Півзахисник Металіста Алекс Чідомере дав інтерв'ю після перемоги слобожанців над рівненським Вересом (2:1) у стартовому матчі шостого туру УПЛ.

Відзначимо, що у цій грі 20-річний вихованець київського Динамо вперше вийшов в основному складі "жовто-синіх". По перерві його змінив Єгор Демченко, який відновився від травми.

"Емоції лише позитивні, тим паче команда перемогла. Ми всі разом після матчу з «Шахтарем» отримали негативні емоції й дуже хотіли довести, що це була випадковість. Тому ми всією командою зробили висновки та показали гарну гру, тому й здобули перемогу.

Коли я виходив на поле, то намагався відкинути будь-які емоції. Мені й тренери казали, що потрібно зіграти без емоцій. Єдине, що було — це бажання перемогти.

Дуже хочеться, щоби наші вболівальники раділи кожній нашій перемозі, тому ми вийшли на цей матч з великою самовіддачею. Ми розуміємо, яка зараз ситуація й хочемо, щоб харківські вболівальники отримували позитивні емоції від нашої гри. Тому все це для них" — підсумував Чідомере.

Нагадаємо, своїми думками від гри також поділилися тренери команд — розлючений Юрій Вірт і задоволений результатом Олег Ратій.