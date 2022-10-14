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Ростислав Лях поділився своїми думками напередодні гри із Дніпром-1.

Захисник львівського Руху Ростислав Лях прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти Дніпра-1.

"Готуємося у звичайному графіку, вчора і сьогодні отримали навантаження, працювали над фізичними вправами. Переглянемо ще суперника. Розуміємо, наскільки це важлива гра.

Знаємо, що нам протистоїть дуже сильна команда, це лідер турнірної таблиці, тому зосереджуємося максимально. Дніпро-1 ще не втратив жодного очка та не пропустив жодного гола, бачимо, що команда на ходу, спробуємо порушити їхню переможну традицію.

У наших суперників є яскраво виражені лідери, але ми не дивимося на особистості, чи Довбик, чи Піхальонок, чи Гуцуляк, готуємося в загальному на всю команду. Найголовніше – грати в свою гру та продемонструвати наші найкращі якості", - наводить слова Ляха прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, матч Рух – Дніпро-1 відбудеться у неділю, 16 жовтня, о 15:00 за київським часом.