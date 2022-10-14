Ліга конференцій

Найгіршими гравцями команди Олександра Кучера були Руслан Бабенко та Фарес Балулі.

Дніпро-1 у матчі четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у гостях вирвав перемогу над Вадуцем (2:1).

За версією авторитетного статистичного порталу SofaScore найкращими гравцями в команді Олександра Кучера були воротар Макс Валеф та захисник Едуард Сарапій, які отримали по 7,5 балів.

Найгіршими на полі були півзахисники Руслан Бабенко та Фарес Балулі – по 6,6 балів.

У Вадуца найкращим був півзахисник Мілан Гаїч – 7,7 бала, а найгіршим воротар Бенжамін Бюхель – 6,1.

Завдяки цій перемозі Дніпро-1 набрав сім очок і закріпився на другому місці у групі після АЗ – дев'ять балів. У Аполлона чотири очки, а у Вадуца – два.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вадуц-Дніпро-1.