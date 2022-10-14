Ліга конференцій

Колектив Олександра Кучера покращив свої шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій.

Дніпро-1 зумів вирвати перемогу, хоч показав погану гру, проте зараз важливіше три очки, які дозволили команді втримати друге місце у групі (7 очок).

На першому місці йде АЗ, який має дев'ять очок. Третій рядок займає Аполлон – 4 очки, а замикає квартет Вадуц – 2 бали.

Огляд матчу:

Вадуц — Дніпро-1 1:2

Голи: Растодер, 30 — Амаш, 25, Довбик, 90+1

Вадуц: Бюхель — Фер (Ульріх, 46), Ізік, Джемайлі, Іодіс — Гаїч — Хаджі (Сасере, 66), Фоссо (Гаслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 87) — Растодер (Чічек, 76).

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко (Рубчинський, 76), Піхальонок (Горбунов, 83) — Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Когут, 83) — Довбик.

Попередження: Фоссо – Бабенко, Громов, Рубчинський, Валеф, Танчик.