Україна

Український хавбек знову вилетів із ладу на тривалий термін.

Півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич успішно переніс операцію на коліні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний українець отримав серйозну травму коліна у матчі проти Вадуца у Лізі конференцій.

Очікується, що футболіст не вийде на поле протягом цього сезону. При цьому до матчу з Вадуцем Валерій також довго відновлювався після травми коліна.

Найближчий матч Дніпро-1 проведе проти Руху до УПЛ. Гра відбудеться завтра, 16 жовтня, о 15:00 за київським часом.