Український хавбек знову вилетів із ладу на тривалий термін.
Валерій Лучкевич, СК Дніпро-1
15 жовтня 2022, 16:35
Півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич успішно переніс операцію на коліні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 26-річний українець отримав серйозну травму коліна у матчі проти Вадуца у Лізі конференцій.
Очікується, що футболіст не вийде на поле протягом цього сезону. При цьому до матчу з Вадуцем Валерій також довго відновлювався після травми коліна.
Найближчий матч Дніпро-1 проведе проти Руху до УПЛ. Гра відбудеться завтра, 16 жовтня, о 15:00 за київським часом.