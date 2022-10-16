Україна

Матч УПЛ проти Динамо став для українського опорника ювілейним.

У центральному матчі сьомого туру поточного розіграшу української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув впевнену перемогу над київським Динамо з рахунком 3:1.

У цьому протистоянні взяв участь досвідчений опорний півзахисник "гірників" Тарас Степаненко, для якого цей матч став 450-м на клубному рівні у всіх турнірах.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, у чемпіонатах України 33-річний хавбек провів 321 гру, в Кубку України – 33, єврокубках – 85 та в Суперкубку – 11. У складі запорізького Металурга на рахнку Степаненка 83 матчі, тоді як за Шахтар — 367.

Цікаво також те, що свій перший поєдинок на клубному рівні Тарас зіграв саме проти київського Динамо 4 березня 2007 року, захищаючи на той момент кольори Металурга З.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Динамо Київ ви можете на Football.ua.