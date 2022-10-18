Львів — Верес. Напередодні

Україна

Восьмий тур чемпіонату України стартує вже сьогодні.

Черговий тур УПЛ відкриває дуже цікава, важкопередбачувана гра. Верес приїжджає у гості до ФК Львів – і якщо місяць тому фаворит гри був очевидним, то зараз диспозиція змінилася.

Верес дедалі більше здає. Сама по собі нічия з Минаєм – не катастрофа і навіть не провал, але навіть цього результату Верес досяг багато в чому через проблеми з реалізацією суперника. Виразної позиційної атаки немає, а, судячи зі слів Вірта, вона й не планується. Після матчу він сказав, що задоволений хлопцями та що “була самовіддача”.

Ускладнює завдання відсутність у Вереса двох важливих гравців. І Геннадій Пасіч, і Віталій Дахновський вийшли у стартовому складі на всі сім стартових турів чемпіонату, а тепер клубу доведеться обходитися без них. Геннадій взагалі “геніально” заробив дискваліфікацію: наприкінці матчу з Минаєм пірнув і отримав другу жовту...

Львів тим часом набирає. На полі Металіста 1925 року команда у справі здобула нічию, а цілком могла і виривати перемогу. Призначення Олега Дулуба починає приносити плоди: наприклад, тренер дуже красиво використав Андрія Буська як глибинного плеймейкера, даючи захиснику підключатися до атак і віддавати передачі, що розрізають. Львів просто добре грає у футбол, додає на дистанції і має сьогодні брати перші домашні очки. Попередні матчі на “Скіфі” (проти Дніпра-1 та Зорі) команда програла.

Історія протистояння

Орієнтовні склади

Львів: Пономаренко – Бусько, Муравський, Крушинський, Мільченко – Полегенько, Шишка, Якимів, Бойко – Бугай, Ніч

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч – Кучеров – С. Шестаков, С. Шарай, Кльоц, В. Шарай – Гайдучик

прогноз 1:1