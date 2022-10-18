Україна

Правоохоронці зупинили чиновника УАФ на пункті пропуску Рава-Руська.

Сьогодні вранці, 18 жовтня, під час спроби перетнути кордон між Україною та Польщею було вручено підозру віце-президенту та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому.

Чиновник намагався перетнути кордон на пункті пропуску Рава-Руська, але саме там його спіймали правоохоронні органи.

Нагадаємо, ще 2018 року генеральна прокуратура відкрила кілька кримінальних справ щодо керівництва УАФ у так названих "справах Павелка".

За інформацією ЗМІ, Запісоцький може бути причетним до нелегальних справ щодо грошей, виділених на будівництво штучних полів у регіонах України на загальну суму 270 мільйонів гривень.