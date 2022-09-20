Україна

Ні про яке відсторонення головного тренера збірної не йдеться.

У вівторок, 20 вересня, президент УАФ Андрій Павелко повідомив про відсторонення збірної росії від міжнародних футбольних змагань я мінімум до 2024 року.

У тому ж дописі очільник українського футболу розповів, що УАФ сплатило невеликий штраф за висловлювання Петракова про війну та російську агресію в Україні. Про дискваліфікацію мови йти не може, хоча окупанти домагалися від УЄФА саме цього.

"Істерика росіян з приводу головного тренера Національної збірної України Олександра Петракова — не вартує ані найменшої уваги, бо їх недолугу скаргу УЄФА вже давно розглянув. Звичайно, що ніякого рішення про відсторонення немає і бути не могло. Було попередження і незначний штраф, який УАФ має за честь сплатити.

Тож марно рашисти намагаються зараз — напередодні важливого матчу української збірної — відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців.

P.S. Водночас, росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, рф не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!" — підсумував Павелко.