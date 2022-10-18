Україна

Головний тренер олександрійців висловився щодо перемоги.

У восьмому турі української Прем'єр-ліги Олександрія у домашньому матчі обіграла Кривбас (2:0).

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував перемогу своєї команди.

"По-перше, хочу подякувати нашим ЗСУ. Адже йде війна. Нам було дуже важко психологічно після тієї гри, яка не відбулась у минулому турі в Києві, яку перенесли. Десь ми втратили ігровий тонус, тому ці три очки – дуже важливі для нас. Хлопці виклались, гра була напруженою. Але три очки є три очки.

Ще за часів моєї карʼєри футболіста проти мене виходили експартнери та забивали нам голи. Чесно, дуже цього боявся сьогодні. Макс Задерака, Тимур Стецьков, й Устименко вийшов на заміну. Добре, що цього не відбулось", — наводить слова Гури офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між Олександрією та Кривбасом.