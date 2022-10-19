Україна

Коуч Шахтаря задоволений перемогою над ковалівською командою.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч проаналізував переможний матч із Колосом (3:0).

"Загалом вийшов напружений матч. Ми очікували важкої гри – так і сталося. Були проблеми на початку першого тайму, коли не все вдавалося так, як ми задумали. Однак деякі корективи в перерві допомогли. У другому таймі ми домінували, контролювали гру і, гадаю, цілковито заслужили цю перемогу. Могли забити ще кілька м’ячів.

Футболісти, які сьогодні вийшли в ротацію, з’явилися в другому таймі. Вони всі відчули, що є важливими, що це колектив, який іде крок за кроком, виконуючи свої завдання. Плюс Дніпро-1 зіграв внічию, що додає нам упевненості в боротьбі за перше місце.

Це позиція, на якій ми хочемо бути, і це амбіції, яких ми не приховуємо. Для цього ми повинні мати правильний менталітет, поліпшувати свої здібності й працювати щодня, аби бути на високій ноті. Можемо сказати, що це дуже важлива перемога, проте вона була заробленою, напруженою. Суперник є сильним в обороні й мало пропускає, але ми сьогодні зіграли гарний матч і заслужено перемогли", — цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Після перемоги Шахтар зрівнявся з Дніпром-1 за очками. Тепер команди ділять першу сходинку чемпіонату. Колос залишився на сьомому місці.