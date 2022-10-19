Італія

Французький кіпер продовжує заліковувати травму.

Голкіпер Мілана Майк Меньян може пропустити чемпіонат світу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Голкіпер отримав пошкодження гомілки у матчі за збірну Франції проти Австрії у Лізі націй. На сьогоднішньому індивідуальному тренуванні Майк знову відчув болісні відчуття. Клуб проведе обстеження, щоб визначити міру серйозності травми.

Ймовірно, Меньян зможе повернутися на поле лише на початку наступного року. Це означає, що француз не зможе зіграти на чемпіонаті світу, який пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше ми писали, що Мілан націлився на Брою.