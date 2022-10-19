Україна

Коуч Колоса — про поразку від "гірників" в УПЛ.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк висловився після поразки від Шахтаря в рамках УПЛ — 0:3.

"Дуже велика розкіш – пропускати такі голи, як ми пропустили в першому таймі, коли ти граєш проти Шахтаря. Пропустивши, уже складно вести свою гру, адже Шахтар відмінно контратакує, усі знають, які там футболісти і як вони працюють з м'ячем. Я вважаю, що ця помилка надто вплинула. Далі вже переказувати гру складно, та й у другому таймі на футбольному полі була лише команда Шахтар. Якщо в першому таймі ми ще трималися й були спроби здійснювати атаки у відповідь, то в другому таймі Шахтар домінував і заслужено здобув перемогу, з чим я його й вітаю.

Потрібно було не дати Шахтарю простору, вільних зон, які вони відмінно використовували в другому таймі. Повторюся, на гру вплинув швидкий гол. У другому й третьому забитому м'ячі футболісти суперника продемонстрували індивідуальні дії: Мудрик розібрався, потім чудово розіграли, і ще кілька разів вони могли забивати в другому таймі. Сьогодні відмінно діяв суперник, але перший гол ми привезли самі собі й поставили себе в незручне становище.

На сьогодні програти Шахтарю – не соромно, тому посипати голову попелом немає сенсу. Треба розібрати помилки й готуватися до наступних матчів чемпіонату. У кожному поєдинку розігрується три бали, і за них слід боротися в кожному матчі. Гадаю, що в доброму гуморі готуватимемось", — цитує тренера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, головного тренера донецького Шахтаря Ігоря Йовічевіча визнано найкращим наставником за підсумками сьомого туру УПЛ.