Україна

Вже скоро футболіст тренуватиметься у загальній групі.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про відновлення Мар'яна Шведа.

"Дай Боже, що завтра він уже проведе тренування з командою. Привідний м’яз його вже не турбує – це перший день, учора й сьогодні, коли він його не турбує навіть у разі зміни напрямку руху. І це мене тішить як тренера, адже я чудово розумію, наскільки він важливий гравець для нашої команди. Його характеристик вінгера, що є дуже незручними для будь-якого латераля, та його різноманітності у фазі атаки наразі нам дуже бракує.

Команді потрібні такі висококваліфіковані гравці в кожному матчі, тож ми з радістю чекаємо його повернення. Гадаю, відзавтра він увійде до загальної групи. Подивимось, чи зможе зіграти певний період часу проти Миная, аби вже повноцінно готуватися до Селтіка", — цитує тренера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Швед отримав ушкодження під час товариського матчу Шахтаря ще наприкінці вересня.