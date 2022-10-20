Україна

Криворізький клуб не може здобути першу перемогу в еліті.

Захисник криворізького Кривбасупрокоментував матч 8 туру VBET Ліги проти Олександрії — 0:2.



"Важко щось коментувати. Вже наш сьомий матч, але одні й ті ж помилки. Атакуємо, створюємо моменти, а суперник з напівмоменту забиває. Прості голи пропускаємо, наші помилки. Буде теорія, будемо розбиратись. Командою зберемось й будемо робити якісь висновки. Так далі точно не може продовжуватись.

У першому таймі все зробили для того, щоб забити й не раз, але… А суперник нічого не створив до перерви, й все одно забив нам. Другий тайм: граємо, але один епізод й пропускаємо вдруге. Це важко пояснити. Працювати, працювати, та ще раз працювати, цим й будемо займатись найближчим часом", — цитує футболіста офіційний сайт клубу.

У семи стартових матчах УПЛ Кривбас здобув 3 нічиї та 4 матчі програв. Команда знаходиться на передостанньому місці. Раніше Юрій Вернидуб натякнув на свою відставку.