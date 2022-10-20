Україна

Гравець Дніпра-1 переймається за своє життя.

Хавбек Дніпра-1 Фарес Балулі розказав, як на нього подіяла війна в Україні.

"Відчувається важка атмосфера. Чесно кажучи, не певен, що поїду в Київ. Там буде лише одна остання гра — 26 листопада. Подивлюся, як розвиватиметься ситуація до того часу.

1 жовтня ми грали у Львові, чули сирени. На вулицях поліція наказувала перехожим розійтися по домівках, люди бігали. Посеред матчу завили сирени. Гру зупинили, і ми сховалися в бункерах. Ми пробули там від пів години до 45 хвилин. Схоже на роздягальні, але під землею. В інших іграх паузи досягали 2-2,5 години. Насправді як тільки по Україні запускають ракету, сирени систематично лунають по всій країні, навіть якщо ракета приземляється за 1000 чи 1300 км", — сказав Балулі в інтерв'ю Le Parisien.