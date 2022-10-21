Україна

Відомо, на якому стадіоні відбудеться матч українського чемпіонату.

Визначилося місце проведення матчу 9-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо вдома прийматиме полтавську Ворсклу.

Як повідомляється на сайті киян, поєдинок відбудеться в неділю, 23 жовтня, на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Початок — о 13:00.

Наразі кияни йдуть на 8 сходинці турнірної таблиці, маючи 9 балів, Ворскла займає 11 місце і має в своєму активі 7 очок.