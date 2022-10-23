Україна

Брайт Енобахар хоче забити багато голів за нову команду.

Новачок Руха Брайт Енобахар прокоментував свій перехід в українську команду, зазначивши, що мало хто з легіонерів зараз би поїхав в Україну.

"Рух — це хороший варіант для мене. Мені розповідали, що тут чудовий колектив. Вірю, що почуватимуся в ньому добре. Знаю, що за команду грає багато хороших футболістів. Із нетерпінням очікую першої гри за Рух. Хочу забити якомога більше голів, думаю, що в мене будуть такі можливості. Також усвідомлюю, що для цього потрібно багато працювати.

УПЛ? Знаю не так багато. Зараз у мене є нагода детальніше познайомитися, вивчити його особливості, переглянути матчі. Але мені відомо, що українська ліга доволі сильна.

Рішення переїхати в Україну? Таким є моє особисте рішення. Усвідомлюю, що багато футболістів сюди би не приїхали. Але для мене це виклик, я хочу залишатися в грі.

В команді прийняли мене добре. Вже відчуваю, що у нас хороший тренерський штаб, сильний підбір виконавців. Сподіваюся, що я стану хорошим доповненням для команди, принесу їй користь у важливих поєдинках", — наводить слова форварда офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, що Енобохаре до Руха виступав за Вулвергемптон, вихованцем якого він є. На його рахунку за англійський клуб 49 матчів та три голи.