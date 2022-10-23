Україна

Коментар тренера Зорі після перемоги над Вересом.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Вересом в УПЛ (1:0).

"Суперник чекав нас на їхній половині поля. Ми не дуже хороший темп взяли, розпочали дуже повільно. Також мало моментів створили. Але після перерви спробували щось змінити, випустити інших хлопців та зуміли перемогти. Тепер ми можемо спокійно почати готуватися до наступного матчу.

У кожної команди є свої особливі настанови. Перед кожним поєдинком ми досконало вивчаємо суперника та готуємося до матчів. Вони нам свої якості продемонстрували якісною боротьбою на початку матчу, що і не дало нам швидко ввійти до гри.

У кожної команди є свій план і прагнення до позитивного результату. Зараз дуже важкі обставини, війна. Не тільки у кожному місті, але й у кожного клубу є свої переживання, тому для кожного футболіста нелегко виходити із позитивним настроєм. Всі хвилюються, але футбол все ж відволікає на позитивні емоції", — цитує коуча офіційний сайт Зорі.