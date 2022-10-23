Україна

Дніпро-1 дотиснув Металіст на останніх хвилинах

Перша зустріч Олександра Кучера з колишнім клубом завершилась на користь його теперішньої команди.

Металіст — Дніпро-1, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст — Дніпро-1 0:1

Гол: Когут, 85



Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Федорів (Порох, 46), Каплієнко (Клименчук, 46) — Чайковський (Багачанський, 83) — Книш, Танковський (Чідомере, 64), Панасенко, Підлепенець — Прядун.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Горбунов (Назаренко, 46), Бабенко — Танчик (Кононов, 83), Піхальонок, Гуцуляк (Когут, 54) — Довбик.



Попередження: Танковський, Демченко, Чідомере — Бабенко, Сарапій, Кононов, Когут.



На 89-й хвилині був вилучений Данило Книш (Металіст) (грубе порушення).