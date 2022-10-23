Україна

Містер Луческу висловився після матчу з Ворсклою.

Головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу прокоментував нічию з Ворсклою в УПЛ (1:1).

"Ми втратили два очки у матчі з командою, яка грала проти нас із великою мотивацією. Це те, чого Ворсклі не вистачало у попередніх двох зустрічах. Проти нас усі суперники серйозно налаштовуються, і ми маємо завжди грати на 100 відсотків.

Хотів би наголосити на наступних моментах. Фізично ми виглядали добре, і витримали всю гру з точки зору фізики. А ось із погляду концентрації ми виглядали так само, як і у попередніх матчах. Велика кількість браку в передачах, особливо у середній лінії. Погано виходили вперед із першої передачі. Повинні були залучити наших захисників, щоб розпочинати атаки та доставляти м'яч гравцям у напад. Але припускалися багатьох помилок і втрачали багато м'ячів.

Не можу звинуватити Караваєва в епізоді з незабитим м'ячем, коли він не влучив у порожні ворота. Це не його помилка. Але цей момент показує ситуацію з відсутністю концентрації та зі скутістю у діях гравців. Те саме стосується пропущеного гола, до якого призвела неузгодженість у діях. Передача від Нещерета не в центральну зону, де були наші гравці, а на фланг, звідки розпочалася атака суперника. Потім ми дали супернику зіграти у своєму штрафному майданчику і програли єдиноборства. З таких дрібниць складається гра, результат. Як і в попередніх матчах, було допущено багато індивідуальних помилок.

Важливо, наскільки швидко ми зможемо вийти з цього стану. Гравці знають, що від них чекають результату, і це лише посилює їхню скутість. Це призводить до відсутності куражу у відповідальних моментах, коли потрібно ризикувати — є страх ризикувати та помилитися. Відчувається й відсутність ключових гравців – Бущана, Забарного та тим паче Шапаренка. У цій ситуації відповідальність покладається на найдосвідченіших футболістів — Циганкова, Сидорчука та Буяльського. Від цього складнощі виникають і в них.

Я завжди кажу гравцям, що суперники максимально проти них налаштовуються і грають у кращу свою гру. До цього завжди потрібно бути готовим.

Слід зазначити, що сьогодні була жорстка чоловіча боротьба. Можливо, арбітр пропустив кілька фолів. Це нервує футболістів. Якщо повертатися до попередньої гри, то там був пенальті на Тимчику. Також видалення Забарного: Сирота в тій ситуації був за три метри від нього. Суддівські помилки також призводять до нервозності гравців. Сьогодні були моменти, які можна було трактувати чіткіше. На нашу користь. І ці моменти також впливають на футболістів суто психологічно. Від цього страждає наша гра. Звідси ці помилки та нервозність", — цитує тренера офіційний сайт Динамо.

Повний звіт по матчу читайте в нашому матеріалі.