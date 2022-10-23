Україна

Слова тренера після втраченої перемоги.

Головний тренер Руху Леонід Кучук прокоментував нічию в матчі УПЛ проти Металіста 1925 (1:1).

"Важко ми сьогодні грали. Дуже багато помилок. Пояснити це можна й об'єктивними обставинами, адже для нас це третя гра за тиждень. Я бачив, що багато наших футболістів виглядали втомленими. А втома проявляється не тільки в грі, не тільки в русі гравців на полі…

Хоча ми терпіли. Але, як бачите, не дограли до кінця. Такі помилки… І, на жаль, допускаємо їх постійно…

Чи вийде в наступних матчах наш новий легіонер з Нігерії? Побачимо. Все залежить від того, які він виглядатиме в тренувальному процесі. Ви хочете, щоби я, подивившись на легіонера з Нігерії 2-3 рази, відразу його ставив? Так, у нього є хороші якості, це вже видно, але є й такі, над якими ще потрібно попрацювати. Тому в настільки складних поєдинках покладаєш надію на тих гравців, яких добре знаєш, а не на тих, із ким іще добре не познайомився. Це наша перспектива, скажімо так", — цитує тренера офіційний сайт Руху.

Повний звіт по матчу читайте в нашому матеріалі.