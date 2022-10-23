Іспанія

"Матрацники" піднялися на третю сходинку Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко вміло скористався осічкою Реал Сосьєдаду, який призупинив свою переможну серію у матчі з "одноклубниками" з Вальядоліда.

У неділю підопічні Дієго Сімеоне переграли Бетіс завдяки двом голам Антуана Грізманна у другій половині зустрічі, на які Бетіс відповів лише одним точним ударом його співвітчизника Набіля Фекіра. Відзначимо, що для Грізманна цей дубль є другим поспіль.

Що ж до "зелено-білого" севільського колективу, то він наразі перебуває на п'ятій сходинці, проте звідти його вже ввечері може посунути Атлетік Більбао. Щоправда, задача перед басками стоїть і справді важка — їм треба обіграти Барселону на її полю.

Бетіс — Атлетіко — 1:2

Голи: Фекір, 84 — Грізманн, 54, 71

Бетіс: Р. Сілва — Сабалі (Руїбаль, 75), Песселья, Луїс Феліпе (В. Руїс, 20), Морено — Г. Родрігес, Гвардадо (Фекір, 75) — Луїс Енріке (Хоакін, 65), Карвалью, Родрі (Крус, 65)

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Хіменес, Мандава — А. Корреа (Карраско, 76), Кондогбія, Вітсель, Сауль Ньїгес (де Пауль, 86) — Грізманн (Жоау Феліш, 76), Мората (Кунья, 59)

Попередження: Г. Родрігес, Р. Сілва — Моліна, Мората, Кондогбія.

Нагадаємо, інший клуб із Севільї у суботу поступився мадридському Реалу (1:3).