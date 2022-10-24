Україна

Президент Руху залишив нищівний коментар стосовно очільника УАФ.

Як і обіцяв приблизно тиждень тому, президент львівського Руху Григорій Козловський 24 жовтня провів прес-конференцію, під час якої обговорив із журналістами тему свавілля в українському футболі.

Однією з ключових тем бесіди став заочний конфлікт між очільником "жовто-чорних" та президентом УАФ Андрієм Павелком.

"На сьогоднішній день у нас утворилося так зване ОПГ УАФ. Керує ним зараз Андрій Павелко — "пахан українського футболу", "король усія футболу".

Праві руки Павелка — Алан Плієв та Костюченко Вадім. Це люди, які не мають жодного відношення до футболу, паразитують футболом і про це треба говорити.

Мені байдуже, що буде завтра, але не байдуже, що буде з нашим футболом. Ми маємо все зробити для того, щоб ці люди більше не з'явилися у нашому футболі.

Я думаю що ви, Андрій Васильович, дивитесь на мене. Я вам це завжди казав телефоном, тому приготуйтесь та попкорн закупляйте.

Риба гниє з голови. Наша голова вже згнила та відлетіла з тієї риби. Треба думати, що робити з рибою та тим, що залишилось", — заявив на початку розмови функціонер.

Нагадаємо, що ситуація у відносинах між президентом Руху та очільниками футболу України загострилась на тлі бійки на завершення матчу львів’ян проти дніпровського Дніпра-1.