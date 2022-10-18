Україна

Прес-конференцію заплановано на 24 жовтня.

Президент Руху Григорій Козловський анонсував досить цікаву прес-конференцію. Під час заходу Козловський планує обговорити тему свавілля в українському футболі.

Прес-конференцію заплановано на 24 жовтня в Академії футболу Руху. Початок о 12:00 за київським часом.

"Хочу зробити велику прес-конференцію і поговорити про те свавілля, яке відбувається в українському футболі. Що привело до свавілля і хто ним керує. Хочу звернутися до всіх президентів клубів, щоб вони висловили свою думку

Бо наш футбол вмирає, і кожному сидіти у своєму будиночку і вдавати, що нічого не відбувається... Ще рік-два і опустимося до рівня чемпіонату області чи району.

Я не маю бажання мовчати, але я розумію, що після прес-конференції наживу собі нових ворогів. Потрібно називати своїми іменами тих, хто сидить в УАФ. Настав час змін. Нам потрібний футбольний Майдан.

Запрошую всіх журналістів – якщо не ви, тоді я не знаю, хто буде спасати наш футбол. Вам потрібно піднімати маси на цю революцію. Революцію футбольну.

Ми вже пережили три таких Майдани, тепер пора робити і футбольний Майдан. Як казав Тарас Шевченко, що може бути гірше за московські воші – це українські гниди. Тому поговоримо про тих українських гнид, які п'ють нам кров", - сказав Козловський.

Нагадаємо, останній матч Руху в УПЛ проти Дніпра-1 (2:3) закінчився скандалом. Команда Леоніда Кучука закінчувала матч вдев'ять після двох видалень.

Після гри на полі відбулася масова бійка за участю гравців, персоналу та функціонерів обох клубів, включаючи спортивного директора Дніпра-1 Євгена Краснікова та генерального директора Руху Ігоря Дедишина.

Також після матчу Кучук висловився про поганий рівень арбітражу, натякнувши на заангажованість арбітрів.