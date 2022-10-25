"Гірники" оцінюють бразильского гравця у 8-10 млн євро.
Майкон, Getty Images
25 жовтня 2022, 12:23
Півзахисник донецького Шахтаря Майкон потрапив у сферу інтересів Брайтона та Порту. Про це повідомляє UOL Esporte.
За інформацією джерела, обидва клуби готові поборотися за 25-річного бразильця в трансферне зимове вікно.
Наразі футболіст виступає за Корінтіанс на правах оренди. Його угода розрахована до кінця року.
Також зазначається, що "гірники" оцінюють трансфер у 8-10 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Майкон може продовжити виступати за Корінтіанс.