11 та 12 тури пройдуть у три дні, а 13 тур буде зіграний за два дні.
ФК Динамо Київ
26 жовтня 2022, 20:59
Дирекція УПЛ затвердила дати та часи початку матчів 11, 12 та 13 турів чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
Сумарно за 11 днів команди проведуть по три поєдинки. При цьому 11 та 12 тури пройдуть у три дні, а 13 тур буде зіграний за два дні.
11 тур
4 листопада (п’ятниця)
Ворскла – Львів 13:00
5 листопада (субота)
Олександрія – Колос 13:00
Металіст 1925 – Верес 15:00
Зоря – Металіст 15:00
Шахтар – Інгулець 17:00
6 листопада (неділя)
Дніпро-1 – Минай 13:00
Чорноморець – Динамо 15:00
Рух – Кривбас 17:00
12 тур
8 листопада (вівторок)
Металіст – Металіст 1925 13:00
Інгулець – Зоря 15:00
9 листопада (середа)
Кривбас – Ворскла 13:00
Верес – Шахтар 15:00
Колос – Дніпро-1 17:00
10 листопада (четвер)
Львів – Рух 13:00
Минай – Чорноморець 13:00
Динамо – Олександрія 15:00
13 тур
13 листопада (неділя)
Ворскла – Дніпро-1 13:00
Олександрія – Верес 15:00
Шахтар – Зоря 17:00
Динамо – Колос 17:00
14 листопада (понеділок)
Металіст – Кривбас 13:00
Рух – Минай 15:00
Чорноморець – Львів 15:00
Металіст 1925 – Інгулець 17:00
Після дев'яти турів Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 22 очки після восьми матчів. Шахтар на другому місці з 19 очками після семи зустрічей, а трійку найкращих замикає Олександрія – сім зустрічей та 16 балів.