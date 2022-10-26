Україна

11 та 12 тури пройдуть у три дні, а 13 тур буде зіграний за два дні.

Дирекція УПЛ затвердила дати та часи початку матчів 11, 12 та 13 турів чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Сумарно за 11 днів команди проведуть по три поєдинки. При цьому 11 та 12 тури пройдуть у три дні, а 13 тур буде зіграний за два дні.

11 тур

4 листопада (п’ятниця)

Ворскла – Львів 13:00

5 листопада (субота)

Олександрія – Колос 13:00

Металіст 1925 – Верес 15:00

Зоря – Металіст 15:00

Шахтар – Інгулець 17:00

6 листопада (неділя)

Дніпро-1 – Минай 13:00

Чорноморець – Динамо 15:00

Рух – Кривбас 17:00

12 тур

8 листопада (вівторок)

Металіст – Металіст 1925 13:00

Інгулець – Зоря 15:00

9 листопада (середа)

Кривбас – Ворскла 13:00

Верес – Шахтар 15:00

Колос – Дніпро-1 17:00

10 листопада (четвер)

Львів – Рух 13:00

Минай – Чорноморець 13:00

Динамо – Олександрія 15:00

13 тур

13 листопада (неділя)

Ворскла – Дніпро-1 13:00

Олександрія – Верес 15:00

Шахтар – Зоря 17:00

Динамо – Колос 17:00

14 листопада (понеділок)

Металіст – Кривбас 13:00

Рух – Минай 15:00

Чорноморець – Львів 15:00

Металіст 1925 – Інгулець 17:00

Після дев'яти турів Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 22 очки після восьми матчів. Шахтар на другому місці з 19 очками після семи зустрічей, а трійку найкращих замикає Олександрія – сім зустрічей та 16 балів.