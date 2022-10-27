Україна

Дирекція УПЛ перенесла поєдинок 10-го туру Української Прем’єр-ліги між Інгульцем та Рухом.

Поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем і Рухом перенесено на пізніший термін. Про це повідомляється на офіційному сайті львів'ян.

Це пов’язано з участю "жовто-чорних" у Юнацькій лізі УЄФА. Нагадаємо, 26-го жовтня Рух U-19 переміг Галатасарай з рахунком 3:1. У складі львівської команди виступали і гравці основного складу.

Дирекція УПЛ додатково визначить дату та час проведення календарного матчу між Інгульцем і Рухом. Це стосується й основних складів, і команд U-19.

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