Україна 27 жовтня 2022, 15:52 Матч 10-го туру УПЛ Інгулець — Рух перенесено Дирекція УПЛ перенесла поєдинок 10-го туру Української Прем’єр-ліги між Інгульцем та Рухом. Фото - офіційний сайт Руху 27 жовтня 2022, 15:52 Поєдинок 10-го туру УПЛ між Інгульцем і Рухом перенесено на пізніший термін. Про це повідомляється на офіційному сайті львів'ян. Це пов’язано з участю "жовто-чорних" у Юнацькій лізі УЄФА. Нагадаємо, 26-го жовтня Рух U-19 переміг Галатасарай з рахунком 3:1. У складі львівської команди виступали і гравці основного складу. Дирекція УПЛ додатково визначить дату та час проведення календарного матчу між Інгульцем і Рухом. Це стосується й основних складів, і команд U-19. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Галатасарай — Рух 1:3 Відео голів та огляд матчу Команди Інгулець Рух Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте