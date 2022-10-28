ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.

Група А

Катар

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Катару потрапила на Мундіаль-2022 завдяки статусу організатора турніру і автоматично опинилася у першому кошику.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

У рамках підготовки Катар проведе дві зустрічі – проти Гондурасу (27 жовтня) та Панами (5 листопада).

Тренер: Фелікс Санчес Бас (Іспанія)

Почав свою тренерську кар'єру у 20 років в академії Барселони. Десять років Санчес працював із юнацькими командами каталонців, після чого переїхав розвивати футбол до Катару.

У 2019 році йому вдалося здобути перемогу на Кубку Азії. Цей трофей став першим в історії збірної Катару.



Головна зірка: Акрам Афіф (Аль-Садд)

Встиг побувати у Севільї та Вільярреалі, хоч і не провів за ці команди жодного матчу. З 2016 до 2017 року відіграв дев'ять матчів за хіхонський Спортинг. Нині успішно виступає за Аль-Садд та демонструє високу результативність.

Капітан: Хассан аль-Хайдос

Дебютував за Катар у 2008 році і з того часу провів понад 160 матчів за національну команду. Також є четвертим за результативністю бомбардиром Катару.

Молода надія: -

Враховуючи те, що збірна Катару — вікова команда не найвищого рівня, дуже складно виділити футболіста, якого можна віднести до цієї категорії.

Після того, як наприкінці 2010 року Катар отримав право на проведення чемпіонату світу-2022, Футбольна асоціація країни затвердила 12-річний план, згідно з яким збірна має вийти до 1/8 фіналу. Однак, будемо відвертими, втілити таку амбітну мету в реальність буде дуже непросто, враховуючи силу суперників за груповим етапом.

У складі збірної Катару є три гравці, які провели за національну команду понад 100 ігор – Абделькарім Хассан (117 матчів, 15 голів), Карім Будіаф (104, 5) та Хассан Аль-Хайдос (161, 33). Таким досвідом в своєму складі не може похизуватись жодна з інших команд-учасниць ЧС-2022. Щоправда, не варто ставити знак рівності між поняттями досвіду та майстерності.

А ось що точно зіграє на користь збірної Катару, то це статус господарів турніру, а також зіграність, адже більшість футболістів виступають за Аль-Садд або Аль-Духайль.

З 2010 року збірна Катару піднялась зі 113-го місця в рейтингу ФІФА на 42-е завдяки деяким вражаючим результатам, зокрема першому в історії титулу Кубка Азії у 2019 році та виходу до півфіналу Золотого кубку КОНКАКАФ, де вони грали як запрошена нація. 26-річний нападник Алмоез Алі виграв "Золоту бутсу" на обох турнірах.

Мабуть, одна перемога для Катару в такій непростій групі була б чудовим результатом на цьому турнірі.

Орієнтовний склад: Саад Аль-Шіб – Абделькарім Хассан, Басам Аль-Раві, Буалем Хухі, Тарек Салман, Педро Мігель – Абдулазіз Хатем, Карім Будіаф, Алі Асад – Алмоез Алі, Акрам Афіф

Прогноз редакції: 4 місце.

Еквадор

Шлях команди на ЧС-2022

Національна команда Еквадору боролась за право грати на чемпіонаті світу-2022 у відбірковому турнірі КОНМЕБОЛ, який пройшов з 8 жовтня 2020 року по 29 березня 2022 року. Серед десяти збірних Еквадор посів четверте місце, набравши 26 очок, що дозволило команді напряму потрапити на ЧС-2022. Вище Еквадору розташувалися лише Уругвай, Аргентина та Бразилія.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Збірна Еквадору має зіграти проти Іраку (12 листопада). Втім, не виключено, що матч буде скасовано.

Тренер: Густаво Альфаро (Аргентина)

З 1992 до 2019 року тренував виключно аргентинські клуби. У 2019 році був тренером легендарного Бока Хуніорс. Серед значних досягнень можна відзначити перемогу у чемпіонаті Аргентини у 2012 році.

Головна зірка: Енер Валенсія (Фенербахче)

Найкращий бомбардир в історії збірної Еквадору. У той же час, на клубному рівні має лише два трофеї — чемпіонат Еквадору (2013) і чемпіонат Мексики (2017). Нині результативно виступає за Фенербахче.

Капітан: Енер Валенсія

З моменту дебюту за збірну Еквадору у 2012 році, провів 74 матчі та забив 35 голів. Забиває, по суті, в кожній другій грі за національну команду.

Молода надія: Мойсес Кайседо

Зумів заграти у Брайтоні, ставши основним футболістом, і вже провів 11 матчів в англійській Прем'єр-лізі, а також відзначився одним голом.

У кваліфікації збірна Еквадору продемонструвала відмінні результати на своєму полі, зазнавши лише однієї поразки, здобувши при цьому п'ять перемог і зігравши внічию проти Бразилії та Аргентини. "Триколор" також зіграли внічию з Бразилією на Кубку Америки.

В складі своєї команди головний тренер збірної Еквадору Густаво Альфаро може розраховувати як на досвідчених виконавців, на кшталт Енера Валенсії (32 роки) і Анхеля Мени (34 роки), так і на молодих гравців, які виступають в топ-лігах Європи, зокрема Гонсало Плату з Вальядоліду, Мойсеса Кайседо з Брайтона і П'єро Хінкап'є з леверкузенського Байєра.

Втім, збірна Еквадору має свої проблеми, пов'язані з атакуючим потенціалом. Основний нападник Мікаель Естрада не може похизуватись видатними бомбардирськими досягненнями, а якісні гравці лінії півзахисту більше відомі завдяки своїм оборонним, а не атакуючим навичкам. Тому здатність збірної Еквадору завдати серйозних проблем захисникам збірних Нідерландів і Сенегалу викликає сумніви.

Ймовірно, до більшого Еквадор буде готовий вже на чемпіонаті світу 2026 року. За даними Statista, в Катарі еквадорці будуть другою наймолодшою ​​командою після США.

Орієнтовний склад: Олександр Домінгес – Первіс Еступінан, П'єро Інкап'є, Фелікс Торрес, Анхело Пресіадо – Мойсес Кайседо, Себас Мендес, Карлос Грузо – Енер Валенсія, Мікаель Естрада, Анхель Мена

Прогноз редакції: 3 місце.

Сенегал

Шлях команди на ЧС-2022

У відбірному турнірі КАФ сенегальці посіли перше місце у групі H, набравши 16 очок — удвічі більше, ніж їхній найближчий переслідувач збірна Того. Крім того, на груповому етапі відбору суперниками Сенегалу також були Намібія та Республіка Конго.

Втім, цього було недостатньо для прямого потрапляння на чемпіонат світу-2022, і путівку на турнір Сенегалу довелося виборювати у двоматчевому протистоянні проти Єгипту, що вони успішно і зробили.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

Збірна Сенегалу поки не анонсувала суперників, з якими гратиме до старту групового етапу ЧС-2022.

Тренер: Аліу Сіссе

У 2012 році Аліу Сіссе увійшов до тренерського штабу національної збірної Сенегалу. Після провального Кубка африканських націй 2012 року Сіссе протягом лютого-квітня виконував обов'язки головного тренера, після чого знову став асистентом. Проте і наступний Кубок африканських націй 2015 року Сенегал провалив, після чого Сіссе у березні був призначений головним тренером збірної. Вивів команду до фінальної частини чемпіонату світу 2018 року.

Головна зірка: Садіо Мане (Баварія)

Зірка Баварії, найкращий бомбардир збірної Сенегалу за всю історію. Чи потрібні ще якісь коментарі?

Капітан: Каліду Кулібалі

Колишній лідер Наполі, основний гравець Челсі, один із найкращих захисників світу. Тут, як і у випадку з Мане, коментарі зайві.

Молода надія: Ісмаїла Сарр

Сарру — 24 роки, і говорити про нього як про "молоду надію", ймовірно, не зовсім коректно, але особливо і немає кого виділити у Сенегалу. Нині виступає за Вотфорд у Чемпіоншипі досить успішно, встигнувши провести 12 матчів, у яких забив п'ять голів і відзначився трьома асистами.

Наразі Сенегал можна називати найсильнішою африканською збірною, про що свідчить її титул чемпіонів КАН 2021 року. За сім років керманич збірної Аліу Сіссе побудував команду навколо таких сильних виконавців, як Менді, Кулібалі, Гуйє, Куяте та Мане.

Якщо не враховувати липневий Кубок КОСАФА, востаннє Сенегал пропускав більше одного голу за матч ще в жовтні 2020 року. Суперникам мало що вдається протиставити захисту і півзахисту сенегальців, тоді як Мане — найкращий бомбардир Сенегалу за всю історію — щоразу доводить, що на нього можна покластися у найважливіші моменти.

Також важливим гравцем для збірною Сенегалу на ЧС-2022 може стати Ісмаїла Сарр. Вінгер "Уотфорда" гратиме на протилежному від Мане фланзі, тому буде отримувати менше уваги до своєї персони, що може стати для нього великим плюсом і допоможе якнайкраще проявити себе.

Орієнтовний склад: Едуар Менді – Саліу Сісс, Каліду Кулібалі, Абду Діалло, Юсуф Сабалі – Ідрісса Гуйє, Нампаліс Менді, Шейху Куяте – Ісмаїла Сарр, Фамара Дьєдіу, Садіо Мане

Прогноз редакції: 2 місце.

Нідерланди

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Нідерландів потрапила на чемпіонат світу-2022, посівши перше місце у групі G. Вони набрали 23 пункти у групі з такими командами, як Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія та Гібралтар. Нагадаємо, що перше місце дозволяє кваліфікуватися напряму в фінальну стадію ЧС-2022, а друге виводить в плей-оф відбору.

Підготовка до чемпіонату світу-2022

На момент написання матеріалу Нідерланди не анонсували матчів для підготовки до футбольного мундіалю.

Тренер: Луї ван Гал

Тренував Аякс, Барселону, АЗ Алкмар, Баварію, Манчестер Юнайтед. На його рахунку величезна кількість виграних трофеїв. У серпні 2021 року втретє очолив збірну Нідерландів, підписавши контракт до кінця 2022 року.

Головні зірки: Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Мемфіс Депай (Барселона)

Ван Дейк — один із найкращих захисників світу, хоч зараз і спостерігається певний спад у його грі. Депай, хоч і не є основним футболістом у Барселоні, дуже вдало виступає за збірну, де встиг уже провести 80 матчів та забити 42 голи.

Капітан: Вірджіл ван Дейк

Дебютував за збірну Нідерландів у жовтні 2015 року, відтоді провів 49 матчів та забив 6 голів. Не лише одна з головних зірок своєї збірної (якщо не головна), а й отримав капітанську пов'язку ще у березні 2018 року.

Молода надія: Стівен Бергвейн

Бергвейну – 25 років, і його складно назвати "молодою надією". Однак це той футболіст, який після відходу з Тоттенгема знову розквіт і демонструє високу результативність за Аякс, що дає надію, що за "летючих голландців" він зможе показати найкращу версію себе.

Після провального відбору на чемпіонат світу 2018 року збірна Нідерландів демонструвала хороші результати протягом наступного чотирирічного циклу, а повернення Луї ван Гала на посаду головного тренера пішло "помаранчевим" лише на користь.

Кістяк команди досить міцний: у центрі захисту надійно грають Вірджіл ван Дейк, Маттейс де Лігт і Стефан де Врей, темп гри у півзахисті задає Френкі де Йонг, а форвард Мемфіс Депай (з 21 голом у останніх 21 матчах) взагалі є одним із найсильніших гравців "Летючих голландців".

Також важливим гравцем для національної команди є 25-річний вінгер Аякса Стівен Бергвейн, який після не вдалого трирічного періоду в Тоттенгемі повернувся до Нідерландів і знову "запалює" Ередівізі. При цьому, незважаючи на наявність Депая та Бергвейна, Нідерландам все одно трохи не вистачає холоднокровності в атаці проти сильних опонентів.

Від збірної Нідерландів очікують, що вона без особливих проблем вийде в плей-оф з першого місця. У такому разі голландці зіграють з командою, яка посяде друге місце в групі B, якою, ймовірно, стане збірна США або Уельсу.

Орієнтовний склад: Яжаспер Сіллессен – Дензел Дамфріс, Вірджіл ван Дейк, Маттейс де Лігт, Дейлі Блінд – Деві Клаассен, Френкі де Йонг, Мартен де Роон – Стівен Бергвейн, Мемфіс Депай, Стівен Бергейс.

Прогноз редакції: 1 місце.

Розклад матчів групи A:

Тур 1

20 листопада

18:00 Катар – Еквадор

21 листопада

18:00 Сенегал – Нідерланди.

Тур 2

25 листопада

15:00 Катар – Сенегал

18:00 Нідерланди – Еквадор.

Тур 3

29 листопада

17:00 Еквадор – Сенега

17:00 Нідерланди – Катар.

Попередні підсумки

Виходячи зі сказаного вище, ми очікуємо, що збірна Нідерландів займе перше місце в групі. Також очікуємо, що Катар ніяк себе не проявить і займе четверту позицію. За друге місце боротимуться Сенегал та Еквадор, які схожі за стилем гри, але зрештою фактор таких виконавців, як Мане, Кулібалі та Менді допоможе африканській збірній вийти у плей-офф з другого місця.