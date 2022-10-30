Україна

Основний голкіпер киян знову може грати.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан повернувся до тренувань з командою. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Він провів уже два повноцінні заняття з основною групою. Нагадаємо, Георгій отримав травму під час матчу 1-го туру групового раунду Ліги Європи Фенербахче — Динамо (2:1). Голкіпер провів на полі всі 90 хвилин, проте відчував дискомфорт під час матчу.

12 вересня Георгій переніс операцію після того, як у нього було діагностовано пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска.

Цього сезону Бущан провів дев'ять поєдинків, у яких пропустив 15 голів при двох зустрічах на нуль.