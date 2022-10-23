Україна

Воротар збірної України продовжує відновлення після травми.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан продовжує свій процес відновлення після травми. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, 28-річний голкіпер "біло-синіх" вже почав бігову роботу і може встигнути відновитися до кінця цього місяця до матчу з Кривбасом (30 жовтня).

Нагадаємо, Бущан пошкодив меніск у матчі проти турецького Фенербахче у Лізі Європи на початку вересня.

Цього сезону Бущан провів дев'ять поєдинків, у яких пропустив 15 голів при двох зустрічах на нуль.