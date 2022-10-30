Італія

Українець, як і раніше, не вписується в плани гри Джан П'єро Гасперіні.

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру італійської Серії А, в якому Емполі на своєму полі прийме Аталанту.

Тренерський штаб гостей на чолі з Джан П'єро Гасперіні вже визначився зі стартовим складом і, на жаль, український півзахисник Руслан Маліновський знову залишився на лаві запасних.

Нинішнього сезону Малиновський провів 10 поєдинків, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Матч Емполі — Аталанта розпочнеться о 13:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.