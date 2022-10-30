Українець, як і раніше, не вписується в плани гри Джан П'єро Гасперіні.
Руслан Маліновський, Getty Images
30 жовтня 2022, 12:59
Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру італійської Серії А, в якому Емполі на своєму полі прийме Аталанту.
Тренерський штаб гостей на чолі з Джан П'єро Гасперіні вже визначився зі стартовим складом і, на жаль, український півзахисник Руслан Маліновський знову залишився на лаві запасних.
Нинішнього сезону Малиновський провів 10 поєдинків, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.
Матч Емполі — Аталанта розпочнеться о 13:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.