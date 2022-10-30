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Єгор Назарина — про нічию в УПЛ та підготовку до вирішального матчу в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина висловився щодо гри проти Олександрії (2:2) та очікувань від матчу з Лейпцигом у Лізі чемпіонів.

"За грою було видно, що матч був складним. Ми поступалися 0:1, добре, що вдалося відігратися, вели 2:1, однак наприкінці пропустили. Важкий матч, складний за емоціями. Зробимо висновки й рухатимемось далі.

Що робили під час тривоги? У перерві мали теорію: тренерський штаб відзначив моменти, які нам треба було змінити в грі. Ми вийшли й зробили це – протягом п’яти хвилин забили гол і зрівняли рахунок.

Перебудування після вилучення Тейлора? Вийшло непогано, я гадаю, адже ми забили гол, 2:1 вигравали, але наприкінці пропустили. Однак навіть у меншості непогано грали.

У меншості завжди важко грати – неважливо, з якою командою. Однак навіть у меншості ми грали непогано й забили. Тож справлялися. Але рахунок на табло, як то кажуть. Тому аналізуватимемо і прямуватимемо далі.

Фізично була важка гра, морально – також. Проте ми будемо готові до матчу з Лейпцигом. Це вже наступний поєдинок, і ми думаємо лише про нього", — цитує півзахисника офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Олександрія.