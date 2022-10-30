Україна

Підсумок матчу Дніпро-1 — Чорноморець від Олександра Кучера.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився власними враженнями після переможної гри проти одеського Чорноморця (1:0):

"Дуже складна для нас гра була в плані фізичної готовності футболістів, адже тільки зіграли у Лізі конференцій. Ми просили Чорноморець перенести гру, але вони не захотіли. Ми готувалися, як могли, адже у нас багато травмованих. Усі, хто сьогодні вийшов на поле, дуже добре зіграли – молодці! Їм низький уклін. Для нас це була дуже важка і важлива перемога. Думаю, що вона була повністю заслуженою. Добре зіграли в багатьох компонентах. Так, забили один м’яч, але у нас ще були моменти, які ми повинні були реалізувати.

Ми завжди наголошували на тому, що у нас ніхто не дивиться у турнірну таблицю. Чорноморець – це команда, що дуже добре грає, яка має гарного тренера, котрий може поставити гру і не на один раз. Ми дивилися матчі одеситів і казали хлопцям, що це не їхнє місце у турнірній таблиці. Десь їм не фартило, але в цілому це добра команда, яка вміє і грає у футбол.

Головне, що ми здобули три очки. Може у наступному матчі будемо влучати у ворота частіше. Ми повинні постійно дивитися вперед. Нам сьогодні потрібен був результат. Ми добре грали, створювали моменти, тому наша перемога повністю заслужена.

Звичайно, що у нас позитивні емоції, усі щасливі, тому що команда з першої спроби одразу досягла такого успіху і пробилася у єврокубкову весну. Хлопці віддали усі сили, втратили багато емоцій, але, повторюся, вони дуже добре підготували себе до сьогоднішнього матчу і добре зіграли", — приводить слова Кучера офіційний сайт "спортклубівців".

У наступному турі Дніпро-1 прийматиме Минай, а Чорноморець — кризове Динамо.