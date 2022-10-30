Україна

Заява харьківського клубу.

Директор футбольного клубу Металіст Валерій Грига заявив, що харківський клуб звернеться до Комітету арбітрів УАФ щодо низки рішень арбітра в матчі зі Львовом (1:1). Функціонера обурило спірне рішення щодо видалення Прядуна, відсутність повторних жовтих карток гравцям Львова Грисью та Муравському і, як наслідок, червоних.

"Обійдімось без емоцій і не даватимемо оцінку арбітражу гарячими слідами. Але очевидно, що футбольний клуб Металіст обов'язково робитиме запит до Комітету арбітрів УАФ щодо низки рішень, які, на наш погляд, є помилковими та вплинули на результат гри. Розумію наших уболівальників, які здивовані та засмучені суддівством, саме тому ФК Металіст вимагатиме експертної оцінки компетентних органів згідно з регламентом та іншими нормативними документами", - заявив Грига в інтерв'ю офіційному сайту Металіста.

Головним арбітром матчу був Олександр Солов`ян. Огляд матчу читайте в нашому матеріалі.