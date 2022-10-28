Football.ua згадав швидкий прогрес українського вінгера.
Михайло Мудрик успішними виступами цього сезону привернув увагу низки європейських клубів. Український вінгер у кожному матчі показує найвищий клас і дозволяє й надалі рости своєму ціннику.
За словами відомого журналіста Бена Джакобса, Мудрик сказав йому: "Я не зможу сказати "ні" Арсеналу, якщо мені зателефонують звідти". Проте сказати "ні" може Шахтар, який хоче отримати більшу компенсацію за свого лідера.
Михайло Мудрик пережив серйозну метаморфозу, пройшовши від маленького тендітного талановитого хлопчика до гравця, який здатний вирішувати результат матчів Ліги чемпіонів. Немає сумнівів, що вже незабаром українська зірочка засяє в одному із грандів.
Вінгер став підпускатися до стартового складу за Роберто Де Дзербі, який дозволив юнакові почати розкривати свій потенціал на найвищому рівні. Тоді першим клубом, що роздивився потенціал Мудрика, став Брентфорд. Спершу йшлося про 15 мільйонів фунтів.
Знаючи Мишу, впевнений, що він не зарозуміється, а буде ще більше працювати.
У той же період сезону Мудрик отримував індивідуальні нагороди. Анатолій Трубін прокоментував звання найкращого місяця гравця для Михайла.
"Радий за Мишу, свого друга, якого я давно знаю, ще за Академією. Думаю, для нього це визнання вболівальників стане величезним стимулом, поштовхом уперед у плані психології. Привітав його особисто. Знаючи Мишу, впевнений, що він не зарозуміється, а буде ще більше працювати. І це дасть величезний плюс і йому, і Шахтарю. Якщо це направити в потрібне русло, така підтримка та віра вболівальників дуже допомагає. Ти ростеш як футболіст із подвійним чи навіть потрійним бажанням прогресувати".
Що ж, у команді були впевнені, що Мудрик не зарозуміється, і, здається, виявилися абсолютно правими.
Команда пішла на зимову перерву, а потім розпочалася повномасштабна стадія війни з росією. Шахтар пережив серйозні кадрові втрати в особі тренера та величезної кількості легіонерів. Побоювання фанатів щодо майбутнього клубу були абсолютно аргументованими. Не так багато вболівальників пам'ятають, коли Шахтар із переважною кількістю українців у складі досягав позитивних результатів.
Проте Ігор Йовічевич побудував нову команду, а її головним лідером став Михайло Мудрик. До Брентфорда приєднався Байєр, який також хотів отримати вінгера у світлі можливого відходу Діабі, проте задовольнити апетити Шахтаря у німців не вийшло, хоча Мудрик був готовий перейти до німецького клубу.
Баєр - єдиний клуб, в який я хочу перейти.
"Сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та Шахтаря. Я гравець Шахтаря, але якщо клуб прийме пропозицією Баєра – було б чудово. Для себе я вирішив, що це – єдиний клуб, в який я хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні – залишусь у Шахтарі".
Рівень виступів Мудрика лише зростав, а тому зростав і цінник на нього. У пресі почала фігурувати цифра у розмірі 20 мільйонів євро, а також інтерес з боку Роми та Ювентуса.
У чемпіонаті Франції, своєю чергою, українського вінгера прозвали "новим Неймаром", а посилитись гравцем захотіла Ніцца, але далі новин про інтерес справа не зайшла.
Під кінець трансферного вікна ціна, про яку говорили в пресі, зросла до 30 мільйонів євро, однак і дана компенсація не влаштовувала Шахтар. Про що говорили у пресі тоді:
Арсенал спілкувався з агентами футболіста близько десяти днів, проте так і не зробив офіційної пропозиції.
Евертон, своєю чергою, був готовий заплатити за Михайла Мудрика близько 30 мільйонів євро, але отримав відмову.
Також на українського вінгера, як і раніше, претендує Брентфорд. За останньою інформацією, клуб зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, проте відповідь Шахтаря була негативна.
Тоді хтось з усмішкою сприймав позицію Шахтаря, адже "Хто ж дасть за Мудрика таку суму?" Проте через кілька місяців жодних сумнівів щодо адекватності тогочасних вимог немає, правда і про таку суму вже ніхто не говорить.
Певною мірою на перехід Мудрика міг вплинути трансфер Антоні. Яким чином? За словами Романо, Шахтар отримав пропозицію щодо Михайла Мудрика від Евертона у розмірі 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Проте керівництво донецького клубу відповіло рішучою відмовою. У стані "гірників" мали намір отримати більшу компенсацію за свого гравця, дивлячись на ситуацію на трансферному ринку.
Стверджується, що у Шахтарі надихнулися переходом Антоні з Аякса до Манчестеру Юнайтед за майже 100 мільйонів євро, а тому суттєво підвищили свої очікування щодо потенційної компенсації за Мудрика.
Михайло Мудрик виблискував у Лізі чемпіонів, а тим часом список клубів, що їм цікавилися, тільки зростав. Туди потрапили Реал, Мілан, Парі Сен-Жермен, Ліверпуль та Севілья. Мадридці збиралися оцінити рівень українця в очних зустрічах, а потім уже робити рішення.
Вінгер Шахтаря не залишився й поза увагою легендарного Тьєрі Анрі. Враховуючи те, що Мудрик зацікавлений у переході до Арсеналу, француз цілком міг бути його кумиром у дитинстві. Принаймні, повернення Анрі до Арсеналу він мав застати.
Він крутий гравець
"Коли ви граєте у Лізі чемпіонів, люди обов'язково помічають вас. Я бачив, як він грає за Україну, і він виглядав вражаюче. Він мене вразив. Мені подобається його розкутість. Мене іноді дратує, коли із м'ячем завжди опиняються вінгери.
Він знаходить щілини у захисті, бачить вільний простір та легко може оббігти опонентів. Мені завжди подобається, що він грає один в один з гравцями команди суперника, не боїться цього. Він крутий гравець, якого вже пов'язували із багатьма топовими командами, тож подивимось, де він опиниться".
Михайло Мудрик продовжив збирати позитивні відгуки з усіх боків. Вінгер "гірників" Мар'ян Швед, якого цілком можна назвати дуже швидким гравцем, сказав:
"Таких гравців немає. Він індивідуально дуже сильний гравець. Коли Мудрик грає, то за ним дивляться 2-3 гравці. Це легше для інших гравців. Дуже важливо мати в команді такого гравця, який бере на себе ініціативу і вирішує ігри. Це показали ігри з Лейпцигом і Селтіком. В УПЛ йому трошки важче, тому що суперник глибоко сідає в оборону.
Йому потрібен простір, щоб досягати своїх цілей. Але він неймовірно сильний гравець. Я багато грав зі швидкими гравцями, але він з місця дуже швидко стартує. Я такого не бачив",
Авторитетний інсайдер Фабриціо Романо залишився у захваті від гри Мудрика проти Селтіка і заявив, що той коштує понад 50 мільйонів євро.
Топ, справжній талант, який коштує понад 45/50 мільйонів євро
"Тепер очевидно, чому "Шахтар" відхилив пропозицію на 30 мільйонів євро за талановитого вінгера Мудрика в серпні. Топ, справжній талант, який коштує понад 45/50 мільйонів євро".
Втім у керівництві "гірників" готові помножити цю цифру. Помічник директора Шахтаря з футболу Карло Ніколіні розповів, скільки клуб збирається заробити на трансфері Михайла Мудрика, заявивши, що про 50 мільйонів не йде навіть мови.
"Італійські клуби пропонують невеликі суми, ми навіть не сідаємо за стіл переговорів. Є багато кандидатів з Англії, ряд іспанських і французьких клубів. Але зараз потрібно заплатити більше, щоб отримати Михайла. Разом з Мбаппе, Леау та Вінісіусом Мудрик є найсильнішим гравцем цієї позиції.
Разом з Мбаппе, Леау та Вінісіусом Мудрик є найсильнішим гравцем цієї позиції.
40 млн євро для підписання Мудрика? Ми не говоримо про такі суми. Навіть про 50 млн немає мови. Ми навіть не повідомляємо президенту про такі пропозиції. Ми оцінюємо Мудрика вище, ніж Антоні з Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів.
Арсенал та Манчестер Сіті зацікавилися Михайлом. Але є й інші команди, здатні відразу заплатити потрібну суму. Ми не зобов’язані продавати футболіста. У цій команді Михайло — найважливіший гравець. Якщо ви хочете підписати футболіста, який робитиме різницю в топклубі, потрібно платити відповідні гроші".
Football.ua зібрав для вас таблицю з інформацією щодо того, які клуби цікавились вінгером:
Зазначимо, що в цьому сезоні Михайло Мудрик забив шість голів та зробив сім результативних передач в 11 матчах на клубному рівні. Також він вже встиг дебютувати за збірну та відзначитись дебютним голом.
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює українського гравця в 15 мільйонів євро.