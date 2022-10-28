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Football.ua згадав швидкий прогрес українського вінгера.

Михайло Мудрик успішними виступами цього сезону привернув увагу низки європейських клубів. Український вінгер у кожному матчі показує найвищий клас і дозволяє й надалі рости своєму ціннику.

За словами відомого журналіста Бена Джакобса, Мудрик сказав йому: "Я не зможу сказати "ні" Арсеналу, якщо мені зателефонують звідти". Проте сказати "ні" може Шахтар, який хоче отримати більшу компенсацію за свого лідера.

Михайло Мудрик пережив серйозну метаморфозу, пройшовши від маленького тендітного талановитого хлопчика до гравця, який здатний вирішувати результат матчів Ліги чемпіонів. Немає сумнівів, що вже незабаром українська зірочка засяє в одному із грандів.

Вінгер став підпускатися до стартового складу за Роберто Де Дзербі, який дозволив юнакові почати розкривати свій потенціал на найвищому рівні. Тоді першим клубом, що роздивився потенціал Мудрика, став Брентфорд. Спершу йшлося про 15 мільйонів фунтів.

Знаючи Мишу, впевнений, що він не зарозуміється, а буде ще більше працювати.

У той же період сезону Мудрик отримував індивідуальні нагороди. Анатолій Трубін прокоментував звання найкращого місяця гравця для Михайла.

"Радий за Мишу, свого друга, якого я давно знаю, ще за Академією. Думаю, для нього це визнання вболівальників стане величезним стимулом, поштовхом уперед у плані психології. Привітав його особисто. Знаючи Мишу, впевнений, що він не зарозуміється, а буде ще більше працювати. І це дасть величезний плюс і йому, і Шахтарю. Якщо це направити в потрібне русло, така підтримка та віра вболівальників дуже допомагає. Ти ростеш як футболіст із подвійним чи навіть потрійним бажанням прогресувати".

Що ж, у команді були впевнені, що Мудрик не зарозуміється, і, здається, виявилися абсолютно правими.

Команда пішла на зимову перерву, а потім розпочалася повномасштабна стадія війни з росією. Шахтар пережив серйозні кадрові втрати в особі тренера та величезної кількості легіонерів. Побоювання фанатів щодо майбутнього клубу були абсолютно аргументованими. Не так багато вболівальників пам'ятають, коли Шахтар із переважною кількістю українців у складі досягав позитивних результатів.

Проте Ігор Йовічевич побудував нову команду, а її головним лідером став Михайло Мудрик. До Брентфорда приєднався Байєр, який також хотів отримати вінгера у світлі можливого відходу Діабі, проте задовольнити апетити Шахтаря у німців не вийшло, хоча Мудрик був готовий перейти до німецького клубу.

Баєр - єдиний клуб, в який я хочу перейти.

"Сконцентрований на футболі. Зараз усі мої думки про збірну України та Шахтаря. Я гравець Шахтаря, але якщо клуб прийме пропозицією Баєра – було б чудово. Для себе я вирішив, що це – єдиний клуб, в який я хочу перейти. Чемпіонат Німеччини, молода амбітна команда, сильний тренер, Ліга чемпіонів, новий виклик. Якщо ні – залишусь у Шахтарі".

Рівень виступів Мудрика лише зростав, а тому зростав і цінник на нього. У пресі почала фігурувати цифра у розмірі 20 мільйонів євро, а також інтерес з боку Роми та Ювентуса.

У чемпіонаті Франції, своєю чергою, українського вінгера прозвали "новим Неймаром", а посилитись гравцем захотіла Ніцца, але далі новин про інтерес справа не зайшла.

Під кінець трансферного вікна ціна, про яку говорили в пресі, зросла до 30 мільйонів євро, однак і дана компенсація не влаштовувала Шахтар. Про що говорили у пресі тоді:

Арсенал спілкувався з агентами футболіста близько десяти днів, проте так і не зробив офіційної пропозиції.

Евертон, своєю чергою, був готовий заплатити за Михайла Мудрика близько 30 мільйонів євро, але отримав відмову.

Також на українського вінгера, як і раніше, претендує Брентфорд. За останньою інформацією, клуб зробив пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро, проте відповідь Шахтаря була негативна.