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Тим часом Олексія Довгого було визнано найкращим гравцем львів'ян за підсумками жовтня.

Львівський Рух продовжує підготовку до матчу 11 туру української Прем'єр-ліги проти Кривбасу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Підопічні Леоніда Кучука поєднують цілий комплекс занять, який включає в себе роботу у тренажерному залі, фізичні вправи на повітрі, а також тактичні тренування та інші елементи.

До тренувального процесу повернулися одразу два футболісти Фабріціо Альваренга та Валерій Федорчук, які відновилися після травм.

Також команда вручила нагороду півзахиснику Олексію Довгому, якого вболівальники визнали найкращим гравцем львівського колективу за підсумками жовтня.

Нагадаємо, матч Рух — Кривбас відбудеться завтра, 6 листопада, о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.