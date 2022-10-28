Україна

Конфлікт між спортивним директором Дніпра-1 та генеральним директором Руху поки що залишається без покарання.

Учора, 27 жовтня, відбулося засідання КДК УАФ з приводу бійки між спортивним директором Дніпра-1 Євгеном Красніковим та генеральним директором Руху Ігорем Дедишиним, яке відбулося після матчу команд у сьомому турі УПЛ, 16 жовтня.

Свої пояснення щодо конфлікту дали офіційні особи матчу — делегат УАФ Радушинський та четвертий арбітр Козиряцький.

При цьому Красніков і Дедишин не брали участь у засіданні через поважні причини, про що вони попередили заздалегідь.

За результатами отриманих матеріалів КДК УАФ ухвалив рішення відкласти рішення і повторно викликав Краснікова та Дедишина на наступне засідання, дата якого наразі не повідомляється.