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Тренер луганської команди — про гру чемпіонату України.

У рамках 11 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря у Києві зуміла на останніх секундах вирвати перемогу в Металіста.

Головний тренер Зорі Патрік Ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди.

"Якщо подивитися на перший тайм, то мало чого у нас вдалося, ми хотіли вирішити цю гру у перші 45 хвилин, але нам суперник не дав цього зробити. Ми домінували по грі, шансів було багато, але знову не вистачає реалізації. Пропустили першими, Металіст грамотно все зробив. Після першого голу прийняв рішення провести заміну та Максим Хлань створив свій внесок, допоміг В’ячеславу Чурко забити перший м’яч у ворота суперника. Допомогли й інші, хто вийшов на поле.



Я думаю, що у всіх команд поставлена мета вигравати, і мої хлопці не виняток, вони попри все боролися, намагалися створювати моменти та не зупинятися, хоча Металіст був гідним суперником. І, звісно, у нас було достатньо моментів забивати раніше.



Коли команда багато атакує та не забиває, а це робить інша, в перший же створений момент... На жаль, у нас бувають матчі, в котрих ми можемо втрачати гру на якийсь час, бо намагаєшся зробити все для реалізації, а виходить навпаки. Але я відчував, що у нас шанси будуть, футболісти не зупинялися. Треба підкреслити, гравці, які вийшли на заміну, також зробили свій внесок в остаточний результат", — наводить слова Ван Леувена офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Зорею та Металістом.