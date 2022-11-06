Україна

Півзахисник донеччан розповів про свій дебютний м’яч за основну команду.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар здобув упевнену перемогу над петровським Інгульцем (3:0).

Шахтар — Інгулець 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів, який у звітній грі відзначився голом, гольовою передачею та заробленим пенальті, прокоментував емоції від визначальної події в кар’єрі.

"Відчуваю радість від того, що зумів принести користь команді. Вважаю, що сьогодні команда провела гарну гру та заслуговувала на три очки.

Удалось забити дуже добрий гол: Лассіна скинув головою, потім був дотик від Джурасека, який мені дуже допоміг, і зрештою я зміг забити цей гол.

Усі суперники в нашому чемпіонаті є гідними, показують хорошу гру. Але сьогодні ми показали, що станом на зараз є сильнішими.

Щодо мого виступу, то в фізичному плані я почуваю себе добре, а ось в ігровому плані перебуваю не в найкращому стані, бо отримую мало ігрового часу. Але трошки по трошки, і буду отримувати більше можливостей. Потрібно на тренуваннях доводити тренерам, що я можу грати в цій команді.

Дебют у Лізі чемпіонів також був дійсно великою подією для мене. Дуже щасливий, що випала така нагода. Моєю мрією з дитинства було зіграти в турнірі такого рівня.

Попереду жеребкування, але я особливо не розмірковував над тим, хто може трапитись нам із суперників. Там усі команди дуже сильні, тому буде важко. У Лізі Європи не залишилось слабких суперників. Треба показувати свої найкращі якості передусім", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє в гостях проти рівненського Вереса.