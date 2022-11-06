Україна

Коментар нападника Динамо після гри зі своєю колишньою командою.

Нападник Динамо та автор третього голу "біло-синіх" у матчі із Чорноморцем (3:0) Владислав Ванат поділився враженнями від гри в Одесі.

"Чорноморець створював для нас сьогодні проблеми. Непогана команда, і я дуже радий, що ми сьогодні зуміли доволі впевнено перемогти.

Я дуже хотів забити гол саме тут, в Одесі, і це мені вдалося. Неважливо, на першій хвилині чи на останній компенсованій – завжди потрібно грати до кінця.

Повернення до Києва додає моральних сил. Можливо, у мене, як молодого гравця, не такі емоції, як у старших партнерів, у яких є сім'ї, діти. Вважаю, що для них важливіше після настільки тривалої розлуки бути поруч із рідними. Але, в будь-якому випадку, приємно повертатися додому", — цитує нападника офіційний сайт Динамо.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у закарпатського Миная, а київське Динамо прийматиме Олександрію. Звіт про матч Чорноморець — Динамо читайте за посиланням.