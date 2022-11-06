Україна

Коментар Мірчі Луческу після перемоги в Одесі.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу у виїзному матчі чемпіонату України проти одеського Чорноморця (3:0).

"Нам протистояла граюча команда, яка вміє будувати свою гру. Дивує, що у них так мало очок, але я впевнений, що вони почнуть їх набирати.

У нас було велике бажання виграти, щоб почати повертати собі втрачені позиції. Більшу частину матчу ми контролювали гру, але суперник при цьому створив нам проблеми, коли виходив в атаку.

Останні хвилини гри були під контролем суперника, відчувалася втома після того часу, який ми провели в дорозі. Тому ми відійшли на власну половину поля, щоб грати за рахунком та діяти на контратаках. Але при цьому наша перемога не викликає сумнівів", — цитує наставника офіційний сайт киян.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у закарпатського Миная, а київське Динамо прийматиме Олександрію. Звіт про матч Чорноморець — Динамо читайте за посиланням.